I carabinieri stanno cercando di identificarlo

INDAGINI IN CORSO

AGRIGENTO – Macabro ritrovamento ad Agrigento. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in mezzo alle sterpaglie oltre il guardrail in via Antonio Gramsci, a ridosso del Giardino botanico nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento.

Sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e non è stato ancora identificato.

A chiamare i militari è stato un cittadino che mentre stava passeggiando sentiva un odore nauseabondo. Sul posto è arrivato il pm Gaspare Bentivegna.

La certezza ancora non c’è, ma investigatori e inquirenti sono convinti che il cadavere sia dell’algerino sessantanovenne Balahouane Mohamed, scomparso all’inizio di maggio.