Agrigento, Confcommercio: “Trovare intesa su distribuzione idrica”

Forte preoccupazione per una situazione che coinvolge direttamente numerose attività economiche

AGRIGENTO – Confcommercio Agrigento lancia un “appello a tutte le parti coinvolte per far fronte alla crisi idrica che continua a interessare il territorio”.

Agrigento, l’intervento di Confcommercio

In una nota, viene espressa forte preoccupazione per una situazione che coinvolge direttamente numerose attività economiche, in particolare pubblici esercizi, ristoranti, bar, strutture ricettive e attività del centro storico, chiamate quotidianamente a garantire servizi adeguati a cittadini e visitatori.

Oggi – si sottolinea – il perdurare delle criticità rischia di generare ulteriori difficoltà. Il sistema dei ticket introdotto da Aica per regolamentare le forniture alle attività commerciali può rappresentare uno strumento utile per dare ordine e risposte in una fase emergenziale, ma è fondamentale che prevalgano dialogo e senso di responsabilità.

I bracci di ferro non risolvono i problemi, da qui un appello a tutte le parti coinvolte affinché si possa rapidamente individuare un punto di equilibrio, garantendo la continuità dei servizi essenziali alle attività economiche.

“È necessario – afferma Francesco Picarella, presidente della delegazione comunale di Confcommercio – che tutti gli attori coinvolti comprendano il livello di responsabilità richiesto in questa fase, perché dietro ogni difficoltà organizzativa ci sono imprese, lavoratori, investimenti e la reputazione complessiva della nostra destinazione”.