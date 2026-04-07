Agrigento, Forza Italia, Mpa-Gs e Udc propongono Catalano sindaco

Le parole di Caruso, Mancuso e Terrana

AGRIGENTO – “L’unità della coalizione di centrodestra non è solo una scelta politica, ma un valore imprescindibile che rappresenta la forza e il motore propulsivo del Governo regionale guidato da Renato Schifani. Con questo spirito di coesione e responsabilità, Forza Italia, MpA-Grande Sicilia e UDC propongono la candidatura unitaria dell’Avv. Daniela Catalano alla carica di Sindaco di Agrigento”.

Sono le parole di Marcello Caruso, Fabio Mancuso e Decio Terrana, coordinatori regionali rispettivamente di Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc.

Agrigento, “Catalano candidata sindaco”

“Dal 18 marzo scorso – aggiungono i tre coordinatori – il tavolo di confronto ha lavorato incessantemente per proporre una figura capace di sintetizzare i valori dell’intera coalizione. L’obiettivo resta quello di presentarsi compatti all’imminente appuntamento elettorale, auspicando che tutte le forze del centrodestra possano convergere su una proposta autorevole e condivisa.

La scelta dell’Avv. Daniela Catalano nasce dalla volontà di offrire alla città una guida caratterizzata da esperienza come Presidente del Consiglio Comunale che possiede una conoscenza profonda della macchina amministrativa”.

“Inoltre è una professionista stimata e preparata – aggiungono Caruso, Mancuso e Terrana -. Soprattutto determinazione e dedizione sono i tratti distintivi che le permetteranno di rispondere alle reali esigenze della comunità agrigentina. Per tali motivi Daniela Catalano rappresenta il valore aggiunto necessario per inaugurare una nuova stagione amministrativa”.

“Forza Italia, MpA e UDC rinnovano l’invito alle altre forze della coalizione affinché sostengano con convinzione questa candidatura, nell’interesse esclusivo della città di Agrigento.

Oppure di avanzare proposte diverse, ma che possano rappresentare realmente, per i contenuti e il percorso la vasta area del centrodestra”, concludono.