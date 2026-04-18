 Amministrative, Lega e Dc candidano Gentile ad Agrigento
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Agrigento, Lega e Dc candidano a sindaco l’ex assessore Luigi Gentile

Amministrative Agrigento Gentile
La scelta
AMMINISTRATIVE
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AGRIGENTO- Ad Agrigento la Lega, la Democrazia cristiana ed altre forze civiche candidano a sindaco l’ex assessore regionale Luigi Gentile.

“Abbiamo scelto un profilo di spessore per dare una chance agli agrigentini e potere scegliere un primo cittadino in grado di amministrare bene la città. È una candidatura che non vuole avere un perimetro, ma anzi rappresenta un’opzione aperta a tutti. Quanti vorranno un confronto sereno potranno trovare ascolto per ampliare la piattaforma elettorale che sosterrà Luigi Gentile”. Lo dice nota diffusa dall’ufficio stampa della Lega per Salvini premier della Sicilia

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