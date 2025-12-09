 Agrigento, Mareamico: rifiuti e amianto abbandonati a Punta Bianca
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Agrigento, Mareamico: rifiuti e amianto abbandonati a Punta Bianca

La denuncia
LA RISERVA
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Un camionista ha abbandonato rifiuti ingombranti e due recipienti in amianto nella riserva di Punta Bianca, ad Agrigento. Lo denuncia l’associazione Mareamico, che ha contattato la ditta Seap, la quale si è detta pronta ad eliminare questa discarica.

Il problema serio, spiega Mareamico, “sarà quello del trasporto di questa montagna di rifiuti fino all’entrata della riserva. Questo grave atto di inciviltà deve far riflettere sul fatto che da più di tre anni Punta Bianca è una riserva, ma solo sulla carta; e invece ha bisogno di attenti controlli giornalieri e tante telecamere”.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI