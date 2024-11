Agrigento, cade dal balcone: morto un uomo di 68 anni

Era un ex bidello, in pensione da circa un anno

SANTA ELISABETTA (AGRIGENTO) – Cade dal balcone di un’abitazione, nel centro abitato di Santa Elisabetta (Agrigento), e muore in ospedale durante la notte.

A perdere la vita è stato Mosè Micciché, un sessantottenne, ex bidello (andato in pensione da circa un anno) molto conosciuto e stimato in paese.

Pare che ieri pomeriggio stesse facendo dei lavori in un’abitazione e all’improvviso l’incidente domestico che lo ha fatto precipitare dal balcone. A Santa Elisabetta è arrivata una ambulanza del 118 che ha soccorso il pensionato portandolo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Secondo la ricostruzione dell’Ansa, i militari dell’Arma della stazione di Santa Elisabetta, nel pomeriggio di ieri – né prima, né dopo i soccorsi – non avrebbero ricevuto nessuna segnalazione.

Stamani avrebbero appreso dell’incidente domestico dal sito AgrigentoNotizie. Adesso i carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire cosa sia accaduta e perché nessuno del 118 li avrebbe informati.