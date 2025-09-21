Agrigento, muore in un incidente il 50enne Marco Chiaramonti

Per una tragica coincidenza, dieci anni fa in un altro sinistro era morto il fratello

AGRIGENTO – Una tragedia. L’ennesima della strada. E che ha fatto rapidamente il giro tra i telefonini di Agrigento: era una persona conosciuta Marco Chiaramonti. Cinquant’anni, ha perso la vita dopo che lo scooter sul quale era in sella è andato a schiantarsi contro un albero in viale Emporium, ad Agrigento per l’appunto.

Per lo sfortunato 50enne non c’è stato nulla da fare. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto si è portato il personale medico del 118 ed i carabinieri del Nucleo radiomobile. Istruttore di tennis e padel, Marco Chiaramonti era molto stimato nel suo ambiente.

E come riportato da più fonti, per una tragica coincidenza, esattamente dieci anni fa il fratello Gabriele perse anch’egli la vita in un altro incidente stradale.

Ed il racconto delle scorse ore assume i contorni di una mattanza senza fine.