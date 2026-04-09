Le parole del candidato sindaco

AGRIGENTO – “Agrigento ha bisogno, oggi più che mai, della forza e dell’impegno della gente per bene, pronta a mettersi al servizio della città con serietà e responsabilità”. Lo afferma il candidato sindaco di Agrigento, Michele Sodano, appoggiato da Controcorrente, Pd, M5s, Italia viva, Avs.

“Per questo confido nella condivisione di un programma alternativo per il rilancio della nostra città e guardo fiducioso all’attenzione della comunità cittadina del Movimento 5 stelle per la mia candidatura e il percorso intrapreso su Agrigento”, aggiunge Sodano.

Sodano: “Stimo Conte”

“Ho sempre stimato l’operato del presidente Giuseppe Conte e non posso che riconoscere il valore di una comunità politica di cui ho fatto parte e alla quale mi lega la condivisione di valori che ritengo fondamentali”, conclude Sodano.

Pd, un Coordinamento per traghettare il circolo al congresso

In casa Pd, intanto, la segreteria regionale mette ordine nel circolo di Agrigento, dove il segretario ha dato le dimissioni in piena campagna referendaria e durante la costruzione della lista. “Il Pd è in campo e lo è per offrire una alternativa alla città”, dice la segreteria regionale dem. Per i prossimi impegni e fino al prossimo congresso cittadino viene costituito un Coordinamento della città con i componenti dell’Assemblea nazionale Eleonora Sciortino e Regionale Maurizio Masone, oltre a Diego Granata, del Direttivo uscente.

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