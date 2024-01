Agrigento, sparò a un immigrato tunisino: arrestato un 78enne

L'uomo ha confessato

AGRIGENTO – Secondo la polizia, è stato lui a sparare a un tunisino 49enne in discesa Gallo, nel centro storico di Agrigento, 20 dicembre scorso. Per questo il gip ha ordinato l’arresto, ai domiciliari con braccialetto elettronico, per un 78ottenne.

Le accuse

L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Miceli, eseguita dalla Squadra Mobile di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è tentato omicidio. Ma ci sono anche le accuse di detenzione illegale d’armi e di ricettazione.

La confessione

L’anziano, durante l’udienza di convalida, avrebbe confessato di aver sparato all’immigrato, che vive in città da una trentina d’anni. Gli agenti sarebbero arrivati a lui grazie all’acquisizione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza.

