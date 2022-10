Agrimontana 2022: nuova edizione tutta da assaporare

Appuntamento a Palazzolo Acreide sabato 22 e domenica 23 ottobre

2' DI LETTURA

Immaginate di passeggiare in un salotto Barocco a cielo aperto, tra palazzi nobiliari e quartieri storici, respirando aria fresca, circondati dalla campagna iblea: siete a Palazzolo Acreide. Uno dei borghi più belli d’Italia, nel siracusano, sito Unesco dal 2002, patria di arte, gastronomia e fascino, mette in scena la nuova edizione dell’Agrimontana – I sapori degli Iblei.

La manifestazione, dedicata all’agroalimentare e all’artigianato tipico locale, nasce con l’obiettivo di esaltare e valorizzare le numerose eccellenze del territorio, dalla salsiccia tipica Presidio Slow Food all’olio “oro degli Iblei”, dalla ricotta alle tradizioni dolciarie. Un inno ai sapori e ai colori dell’autunno, un elogio del gusto e un invito alla scoperta del borgo. “Questa è una stagione particolarmente adatta per visitare Palazzolo – spiega l’assessore Maurizio Aiello – e mostrare ai visitatori le atmosfere magiche di questi luoghi. L’ospitalità è il nostro brand di punta, grazie anche all’operosità di commercianti, parrocchie, giovani e associazioni. Proponiamo un viaggio alternativo, un percorso in cui è possibile riappropriarsi dei ritmi naturali della vita.”

Protagonisti assoluti i prodotti tipici: dalla carni ai formaggi, dai funghi al tartufo, dal miele alle zeppole. Da gustare tra gli stand del centro storico, o scegliendo tra i deliziosi ristoranti e le rinomate pasticcerie.

Un programma fitto di eventi, con intrattenimento per bambini, mostre, spettacoli musicali e live show.

Numerose le visite guidate e le escursioni, in collaborazione con la cooperativa MIB – Mediblei e l’associazione Natura Sicula. Si potranno visitare le Basiliche di San Paolo, di San Sebastiano e la chiesa Madre, come pure ammirare le facciate delle tante chiese sparse in ogni angolo del paese. Ancora i colatoi nella chiesa di San Francesco, il museo dei viaggiatori, il museo archeologico Gabriele Judica, le concerie di Palazzolo, i palmenti rupestri di Acremonte, il mulino ad acqua Santa Lucia.

Un evento che racconta la bellezza dei luoghi, il mangiar bene e un turismo “diverso” condito dal calore di una comunità ospitale e accogliente.

Agrimontana 2022 , scopri il programma completo