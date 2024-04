Aidaa, fissata la taglia per trovare chi ha sparato a un cucciolo di cane

Tremila euro per chi denuncia

TRAPANI – Un cucciolo di cane con le zampe posteriori paralizzate a causa di un piombino da carabina conficcato in una vertebra è stato trovato in una strada di Valderice in provincia di Trapani.

Lo rende noto l’associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa)che ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali.

“Noi mai come in questo caso saremmo contenti di pagare una taglia di tremila euro che mettiamo sulla testa del criminale che ha compiuto questo gesto infame e che sarà pagata a chi – aggiungono gli animalisti – con la sua denuncia rilasciata ai termini di legge alle forze dell’ordine e successivamente con la sua testimonianza resa in sede processuale aiuti a condannare in via definitiva in responsabile di tale gesto criminale”