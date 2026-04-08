Air Canada, dal 5 giugno nuovo volo diretto Catania Montreal

La presentazione della nuova rotta

CATANIA – Catania e Montreal dal prossimo 5 giugno e fino al 23 ottobre saranno collegati con un volo diretto per tre giorni a settimana. La nuova rotta è stata presentata da Air Canada e dalla Sac, la società che gestisce gli scali del capoluogo etneo e di Comiso alla presenza, tra gli altri di Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, e Laurence Fouquette-L’Anglais, delegata del Québec in Italia “Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montreal – ha detto Stefano Casaregola, directeur générale commercial di Air Canada Italia – rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada”.

“Collegamenti aerei diretti come questo – ha osservato l’ambasciatrice Golberg – rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al futuro”.

“L’apertura di questo nuovo collegamento – ha sottolineato Laurence Fouquette-L’Anglais – accorcia le distanze tra due territori ricchi di identità e cultura: la Sicilia e il Québec. Contribuirà a rafforzare i legami già esistenti tra le nostre comunità, favorendo scambi nel turismo, nel business e nel mondo della ricerca e dell’innovazione” “L’attivazione del volo diretto Catania-Montréal rappresenta un segnale concreto della crescente apertura internazionale del nostro territorio”, ha rilevato Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio del Sud Est Sicilia.

“Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montreal – hanno detto la presidente di Sac, Anna Quattrone, e l’Ad della societeà, Nico Torrisi – rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici”.