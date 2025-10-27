“Aiutatemi”, scrive la ragazzina. Abusi sessuali mentre la madre ride

La donna è stata arrestata assieme al compagno

PALERMO – Fine agosto, sulla chat dedicata del Telefono Azzurro compare un messaggio: “Aiutatemi”, scrive una ragazzina dodicenne.

È l’inizio dell’indagine che ha portato all’arresto della madre trentenne e del compagno di 44 anni. Sono indagati per atti sessuali con minorenni. Gli abusi sarebbero stati commessi ai danni della ragazzina ma anche del fratello di poco più grande.

Gli atti sessuali e le risate della madre

Atti sessuali completi, consumati dall’uomo con la partecipazione della madre. Che non avrebbe protetto i figli ma, stando al racconto della vittima, rideva mentre avvenivano gli abusi sessuali nella casa in un paese del Monrealese.

La ragazzina scrive i messaggi in chat. Ha capito che raccontarlo è l’unico modo per uscire dall’incubo. Dall’altra parte del computer c’è un’operatrice del Telefono Azzurro. Comprende subito la gravità di quanto sta leggendo e coinvolge una psicologa.

Quest’ultima continua ad approfondire la vicenda. Il racconto della ragazzina è genuino, sta scrivendo in un momento in cui si trova da sola in casa.

La Procura della Repubblica – l’indagine è coordinata dall’aggiunto Laura Vaccaro che guida il dipartimento per i reati contro i minorenni – a fine agosto, in 48 ore, trasferisce le due ragazzine in una comunità, d’intesa con la Procura per i minorenni.

Oggi l’arresto della madre e del convivente.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Monreale non si fermano. I militari stanno accertando se gli atti sessuali siano stati filmati con lo scopo di diffondere e vendere i video. Sono stati sequestrati i cellulari della coppia, entrambi disoccupati, e il computer.