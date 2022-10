Akademia Sant’Anna, conto alla rovescia per l’esordio in campionato

La compagine messinese, tra poco più di una settimana, sarà attesa dal debutto ufficiale nel campionato di Serie A2

MESSINA – Inizia il conto alla rovescia ufficiale per la Desi Shipping Akademia Messina che, tra poco più di una settimana, sarà attesa dal debutto ufficiale nel campionato di Serie A2. In quel di Soverato, infatti, domenica 23 ottobre, la formazione cara al Presidente Costantino scenderà in campo per la prima di una stagione tanto storica quanto entusiasmante affrontando la formazione calabrese, per poi esordire al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, davanti al proprio pubblico, la domenica successiva.

La truppa di Coach Breviglieri adesso, quindi, intensifica le attività di preparazione cercando di incastrare in un’armonia più perfetta possibile tutte le protagoniste di questa stagione. Con questo obiettivo quello di domani pomeriggio sarà un test attesissimo: al PalaNebiolo di Contrada Conca d’Oro (eccezionalmente per questo incontro) Akademia affronta l’ultimo allenamento congiunto di questa pre season, ospitando le “cugine” siciliane del Marsala Volley. Sette giorni prima Muzi e compagne fecero visita alla formazione trapanese per un allenamento congiunto che offrì tanti spunti interessanti. Domani a Messina, invece, la curiosità sarà tanta perchè si tratterà dell’ultima occasione di scendere in campo contro un avversario prima del via ufficiale.

“I primi test sono stati un crescendo: hanno dimostrato che siamo una squadra che, nonostante la differenza di età, si sta amalgamando molto bene, sia perché le giovani sono molto volenterose e perché le più “anziane” sono ancora giovani dentro – queste l’analisi di Valentina Martilotti – Si avvicina l’esordio in campionato e sono veramente molto emozionata. Affronteremo due squadre che militano in questo campionato da diversi anni ed hanno maturato un bel pò di esperienza alle spalle – conclude la numero 6 di Akademia parlando dei primi due match della compagine messinese, a Soverato ed a Messina contro Marsala – Per noi sarà importante approcciare le gare nel modo giusto nonostante l’emozione dell’esordio. Speriamo anche con tutto il cuore che il pubblico sia presente per sostenerci alla prima in casa e divertirsi con noi”.