Akademia Sant’Anna, esordio il 23 ottobre in casa di Soverato

Sono stati diramati dalla Lega Pallavolo i calendari ufficiali della Serie A2, divisi in due Gironi.

2' DI LETTURA

MESSINA – Avrà inizio domenica 23 ottobre dalla trasferta in casa di Soverato lo storico campionato di Serie A2 della Desi Shipping Akademia Sant’Anna.

Nella mattinata di ieri sono stati diramati dalla Lega Pallavolo i calendari ufficiali della Serie A2, divisi in due Gironi. 11 le squadre al via nel Girone B, quello nel quale è stato inserito il club del Presidente Fabrizio Costantino, per un totale di 10 giornate di gare ed 1 di riposo (per Akademia programmata all’ultima di regular season, il 5 marzo 2023). Il calendario mette subito la Desi Shipping di fronte alle altre due avversarie del Sud Italia: primo turno di campionato il 23 ottobre in casa del Volley Soverato, mentre esordio casalingo in programma alla seconda giornata, domenica 30 ottobre, quando andrà in scena il derby tutto siciliano con Marsala Volley.

Ultima di regular season per il team peloritano previsto per il 26 febbraio in casa della OMAG-MT San Giovanni in Marignano, mentre nella giornata successiva terminerà il campionato per tutte le altre squadre. Superata la prima fase, tra turni domenicali e diversi incontri infrasettimanali, si procederà con la post season e la poule playoff e playout, in programma tra il 15 e16 aprile (primo slot) e 13-14 maggio (secondo slot). I calendari completi al seguente link: https://bit.ly/CalendarioLVF_22_23

“Non vedevamo l’ora che uscissero i calendari per definire anche questo aspetto della nostra programmazione – cosi Fabrizio Costantino, numero 1 di Akademia – Pronti via due impegni molto sentiti e, al contempo, molto delicati con le calabresi di Soverato e le “cugine” siciliane di Marsala. Poi una stagione con tanti turni ravvicinati, durante la quale conterà molto arrivare mentalmente pronti e, soprattutto, saranno fondamentali gli incontri casalinghi, che potranno portare punti decisivi per i piazzamenti al termine della regular season. Proprio per questo motivo sarà importantissimo il supporto del pubblico di Messina: un’arma in più per supportare le ragazze in campo e spingerci a dare il 100%. Non vediamo l’ora di iniziare questa storica stagione in Serie A2.

Per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna, intanto, lunedi 29 ottobre il via ufficiale alla stagione 2022-23: tutto il gruppo delle atlete si riunirà agli ordini di Coach Breviglieri per iniziare la preparazione in vista dello start di ottobre.

Prosegue la campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!”, attiva all’indirizzo https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-abbonamento-desi-shipping-akademia-sant-anna-2022-23.htmlGli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.