Tre punti pesantissimi per i rossoazzurri al Massimino

CATANIA – Il Catania soffre ma supera di misura un coriaceo Giugliano grazie alla deviazione vincente di D’Ausilio a metà ripresa con, poi, tante opportunità sprecate per il raddoppio ed un enorme brivido finale quando Marchisano ha calciato a lato ad un passo dalla porta difesa da Dini. Tre punti che lasciano invariate le distanze in classifica dalla capolista Benevento che ha vinto in rimonta ad Altamura grazie ad un generoso calcio di rigore.

Primo tempo contratto quello disputato dal Catania a fronte di un Giugliano che si difende con ordine non disdegnando veloci ripartenze che portano a conclusioni insidiose. Su una di queste Dini si supera respingendo il tiro di De Rosa mentre gli ospiti palesano spesso superiorità nella zona nevralgica del campo. I rossazzurri spingono con determinazione sulle fasce ma poi sbagliano spesso l’ultimo tocco o la deviazione decisiva.

Rolfini è impalpabile, ben lontano dalla prestanza fisica di Forte che è rimasto inizialmente in panchina. Jimenez e Quaini non incidono a sufficienza e Casasola è insolitamente impreciso negli “appoggi” facili. Così le squadre vanno al riposo sul nulla di fatto. Nella ripresa De Rosa impegna ulteriormente Dini che respinge in volo mentre a Lunetta viene annullata una rete per fuorigioco.

Al 22°, però, D’Ausilio riesce a fare breccia grazie al cross radente di Forte (poi uscito per infortunio) su iniziativa di Bruzzaniti. Anche oggi un Catania poco efficace in fase offensiva, al di sotto delle attese ma che riesce a sfruttare al meglio il fattore campo ed a mantenere inviolata la porta nelle partite al “Massimino”. Adesso… l’ora della verità: all’orizzonte per gli uomini allenati da Toscano due trasferte decisive nell’arco di appena cinque giorni: domenica 1 marzo a Salerno e il 5 marzo a Benevento. Solo facendo bottino pieno si potrebbe ancora… forse… sperare nel primo posto!

Tabellino

CATANIA – GIUGLIANO 1-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Miceli, Celli, Casasola, Corbari, Quaini (k) (dal 1°s.t. D’Ausilio), Donnarumma (dal 20°s.t. Ponsi), Jimenez, Lunetta (dal 14°s.t. Bruzzaniti), Rolfini (dal 14°s.t. Forte; dal 27°s.t. Di Noia).

A disposizione: Bethers, Coco, Ierardi, Doni, Cargnelutti, Raimo.

Allenatore: Mimmo Toscano.

GIUGLIANO (3-5-2) – Greco, D’Avino, Laezza (dal 24°s.t. Vaglica), Caldore, Marchisano, Peluso (dal 14°s.t. Egharevba), De Rosa (k) (dal 45°s.t. Cester), Zammarini, D’Agostino (dal 24°s.t. Balde), Prado, Volpe (dal 14°s.t. Broh).

A disposizione: Santarelli, Bolletta, Justiniano, Bozza, Minei, Murilo.

Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Federico Linari (Firenze) ed Emanuele Bracaccini (Macerata).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

Operatore FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti: 22° s.t. D’Ausilio (CT).

note: Pomeriggio assolato al “Massimino” terreno in buone condizioni. Prima dell’inizio, la dirigenza del Giugliano consegna ad d.s. del Catania, Pastore, un mazzo di fiori in memoria del compianto Orazio Russo. Nel settore “ospiti” assiepato un nutrito gruppo di sostenitori del Giugliano.

indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio, Allegretto, Caturano (CT).

squalificati: Forciniti (GIU).

diffidati: Toscano (CT).

ammoniti: Quaini (CT);

spettatori: 15.917

Cronaca

Primo tempo (0-0)

4° sul cross dalla bandierina… colpo di testa centrale di Casasola;

8° gran tiro dal limite di Jimenez che, deviato da Lunetta, manda il pallone di poco a lato;

9° pallone vagante in piena area ospite ma Corbari scivola al momento del tiro;

15° Giugliano pericolosissimo: Dini respinge in tuffo la conclusione di De Rosa e poi Peluso calcia a lato il tapin!

19° su una corta respinta… Corbari tira in posizione di precario equilibrio: alto;

20° diagonale di Zammarini che si perde sul fondo;

35° tiro-cross di Casasola che nessuno devia!

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° Rolfini s’incunea in area ma si scontra con Casasola e l’azione sfuma;

Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Catania troppo nervoso e contratto.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, D’Ausilio prende il posto di Quaini;

5° Dini vola per deviare la gran botta di De Rosa;

8° sul cross di D’Ausilio… Rolfini sbaglia il controllo e l’occasione sfuma;

9° gol annullato al Catania: sul cross di D’Ausilio… Lunetta devia in porta ma il direttore di gara vede un presunto, precedente fuorigioco di Casasola!

12° occasione gigantesca per il Catania ma Jimenez ignora Lunetta, il suo tiro viene respinto e poi D’Ausilio manda a lato in sforbiciata sul cross di Casasola;

14° nel Giugliano, Peluso e Volpe lasciano il posto a Egharevba e Broh;

14° nel Catania, Forte e Bruzzaniti sostituiscono Rolfini e Lunetta;

20° nel Catania, Ponsi subentra a Donnarumma;

22° Catania in vantaggio: sul cross di Bruzzaniti… Forte rimette in mezzo per D’Ausilio che devia sottomisura in fondo al sacco: 1-0 !

24° nel Giugliano, Balde e Laezza sostituiscono D’Agostino e Vaglica;

27° nel Catania, Forte s’infortuna: al suo posto subentra Di Noia;

39° D’Ausilio scheggia la traversa ma… era in fuorigioco;

40° conclusione di Bruzzaniti: smorzata;

45° nel Giugliano, Cester sostituisce De Rosa;

45° concessi 7 minuti di recupero;

52° Marchisano manda fuori da due passi il possibile pareggio ospite;

53° vince il Catania!

Finisce 1-0.