Manchester City, il presidente Al Mubarak a cena a Vulcano

Vacanze estive anche in Sicilia per il dirigente fresco di vittoria in Champions League

1' DI LETTURA

VULCANO (ME) – Il presidente del Manchester City Khaldoon Khalifa Al Mubarak sta passando le vacanze estive anche in Sicilia. Nella serata di martedì 27 giugno, il dirigente emiratino fresco di vittoria di Champions League con i Citizens ai danni dell’Inter, si è recato nell’isola di Vulcano. Per lui una cena presso il ristorante The King of Fish, come testimoniato dalla foto pubblicata (in alto) da Gianluca Fusco. Proprio alcuni giorni fa, lo stesso Al Mubarak si era soffermato sui risultati ottenuti con il club inglese, ma anche sulle prospettive che il City Football Group ha per il club rosanero.