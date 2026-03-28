Al via ‘Liberi di scegliere’. Schifani: “La mafia si combatte anche così”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO- “La mafia si combatte anche così: dando una possibilità di scelta. In Sicilia parte ‘Liberi di scegliere’, una legge che aiuta ragazzi e famiglie a uscire da contesti difficili. Scuola, supporto sociale, formazione: strumenti concreti per costruire una vita diversa”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su Facebook, sulla norma che permette ai giovani di ‘scegliere’ la strada della legalità.

“Questa legge – aggiunge il governatore – nasce grazie all’impegno del presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Roberto Di Bella, e funziona soltanto se tutti lavoriamo insieme: istituzioni, scuole, tribunali, servizi sociali e, ovviamente, famiglie”.

“Ho attivato – rende noto il presidente Schifani – una cabina di regia a Palazzo d’Orleans proprio per coordinare tutti perché soltanto con sinergia e lavoro di squadra possiamo offrire opportunità reali. Abbiamo già tre milioni di euro disponibili ed altre risorse arriveranno per dare forza a questo progetto nel quale credo fermamente. Il nostro obiettivo – sottolinea il governatore – è chiaro: togliere spazio alla mafia partendo dai giovani. Cambiare si può. Tutto comincia da una scelta”.