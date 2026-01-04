Palermo, albero sfonda il parabrezza di un’auto: 4 persone in ospedale

La segnalazione

PALERMO – Attimi di paura in via San Martino, nel territorio comunale di Palermo: si tratta della strada di collegamento fra a Boccadifalco e Piano Geli. Vicino alla chiesa Maria Ss Addolorata ai Ponticelli, un albero è caduto su un’auto in transito. I quattro passeggeri coinvolti si trovano in ospedale per accertamenti. L’albero ha sfondato il parabrezza anteriore dell’auto.

La denuncia di Randazzo (M5s)

A darne notizia è il consigliere comunale del Movimento cinque stelle Antonino Randazzo: “Da anni denunciamo al Comune di Palermo i pericoli di via San Martino delle Scale (ex SP n.57) e di via San Martino nel tratto fra la via Sm22 – dice Randazzo -. Gli incendi devastanti di fine luglio 2023 hanno reso fragilissimo questo territorio. Si chiedono aggiornamenti in merito alla piena applicazione delle ordinanze del sindaco Roberto Lagalla che obbligano i privati proprietari dei terreni al rapido taglio alberi a rischio crollo nell’area”.

Randazzo chiede inoltre “notizie rapide e tempi certi rispetto agli interventi necessari per rimuovere tutti i pericoli nella via San Martino”. Dagli ultimi aggiornamenti il Comune aveva chiesto l’ausilio anche della forestale della Regione per gli interventi di rimozione degli alberi a rischio crollo . “Si chiedono novità anche rispetto a tale richieste effettuate dalla protezione civile del Comune di Palermo”, conclude Randazzo.