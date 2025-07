Alessandra Amoroso domani 12 luglio al Teatro Antico di Taormina

Si esibirà porterà sulle hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera e le canzoni del nuovo disco

TAORMINA (MESSINA) – Dopo aver debuttato l’11 giugno a Roma con una serata speciale alle Terme di Caracalla insieme a tanti ospiti, Alessandra Amoroso arriva con il suo “Summer Tour 2025” in Sicilia in un’attesissima data gremita in una delle location più belle dell’Isola: il Teatro Antico di Taormina, dove l’artista si esibirà sabato 12 luglio.

Lo spettacolo, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends and Partners, è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Sul palco Alessandra porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera e i brani del suo ultimo disco “Io non sarei”, uscito il 13 giugno.

“Io non sarei“, che vede la direzione artistica di ZEF, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra:un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul.

Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell’artista, prima parte di progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva.

“Io non sarei“, – spiega Alessandra Amoroso – per me rappresenta la completezza in quanto donna proprio, al di la del mio rapporto d’amore che è bellissimo per la prima volta nella mia vita, ho mia figlia con me che io sento tutti i giorni e che mi da un senso di benessere… ma al di la di questo, io ora vivo e sento che qualcosa è finalmente cambiato dentro di me. Si usa molto spesso il termine “consapevolezza” e forse per la prima volta so davvero di cosa sto parlando, perché ogni giorno la ritrovo nelle mie scelte lavorative, di persone che ho accanto, nello staff che mi accompagna tutti i giorni… io non sarei diventata quello che sono oggi se non con queste scelte, che alla fine ho fatto io, sono riuscita a farle anche quando magari non ero completamente consapevole di chi fossi.”

“L’album si chiama “Io non sarei“, – prosegue l’artista – perché io non sarei diventata la donna che sono oggi se non avessi vissuto tutto quello che ho vissuto, anche le cose brutte. All’inizio della mia carriera non mi sentivo meritevole di quello che stavo vivendo, mi autogiudicavo e boicottavo, pensavo di non meritare tutta la bellezza che mi ha accompagnato fino ad oggi, sono successe tantissime cose meravigliose a cui io sono sempre stata grata ma che non sono mai riuscita a vivermi e godermi davvero. Ad oggi invece mi sono presa il tempo per dare uno sguardo al passato e darmi una pacca sulla spalla, perché è anche grazie a quelle difficoltà che io oggi mi sento come sono, mi vedo per quello che sono e non ho quel giudizio forte nei miei confronti, ma più accoglienza. Ho smesso di fare la guerra con me stessa, mi sono abbracciata e accolta, ho accolto anche il mio lato oscuro, quella parte di me che a volte mi faceva perdere il controllo, ho accettato che io sono anche quella parte li e va bene così. Sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto ed è stato fatto, delle scelte che ho preso e di quello che ho scritto in questo album”.

Oltre ai brani inediti, l’album contiene “Fino a Qui”, brano con cui l’artista si è presentata per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, la hit “Mezzo Rotto” ft. Bigmama che la scorsa estate ha conquistato i vertici di tutte le classifiche, il brano “Si mette male”, scritto da Tananai, e l’ultimo singolo “Cose stupide”, attualmente in radio, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione.

“Cose stupide” è accompagnato da un video diretto da Marco Braia, che vede protagonista Matilde Gioli, che interpreta una donna che si lascia andare a una danza goffa ma liberatoria durante la quale arriva anche a rompere alcuni oggetti, simbolo della fragilità delle relazioni.

La direzione visual del progetto è stata curata da Corrado Grilli.

I prossimi appuntamento al Teatro Antico di Taormina

Simple minds 26-27/07/2025; Massimo Ranieri 19/08/2025; Umberto Tozzi 23/08/2025; Antonello Venditti 02-04/ 09/2025; Francesco De Gregori 10-11/09/2025.