Droga, armi ed estorsioni a Reggio Calabria. Maxi blitz con 32 arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 200 agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, coordinata dalla Procura locale, nei confronti di 32 persone.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento.

Il blitz ha smantellato una centrale dello spaccio attiva in città 24 ore su 24.

L’organizzazione, che contava su una propria rete di fornitori, era in grado di rifornire fino a 300 clienti al giorno.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).