Catanese la prima donna a comando di un reparto dell’Esercito in Sicilia

Il tenente colonnello Alessandra Scuderi si è insediata a Messina

CATANIA – È catanese la prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano in Sicilia. È il tenente colonnello Alessandra Scuderi che è subentrata al parigrado Angelo Lo Giudice alla guida del sesto reparto Comando e Supporti tattici ‘Aosta’ di stanza a Messina. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma Crisafulli Zuccarello.

Nata a Catania 41 anni fa, Emanuela Scuderi ha vissuto nel capoluogo etneo sino alla maggiore età, prima di entrare all’accademia Militare di Modena con il 185/simo corso del ruolo normale e dopo aver frequentato il ciclo primario e secondario nelle scuole statali Nazario Sauro, Federico de Roberto e al liceo scientifico Principe Umberto.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante della brigata meccanizzata Aosta, generale di brigata Pasquale Spanò, hanno preso parte il sindaco di Messina Federico Basile assieme alle autorità militari civili e religiose della città peloritana, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nel discorso di commiato, il tenente colonnello Lo Giudice, rivolgendosi alle proprie donne e uomini, ha espresso parole di “gratitudine e soddisfazione, ripercorrendo i due anni di intensa attività operativa e di addestramento” svolte sotto la sua guida.

Il sesto reparto Comando e Supporti tattici Aosta, da oggi agli ordini del tenente colonnello Scuderi, è l’unità della Brigata in grado di assicurare il funzionamento del comando della grande unità da combattimento dell’Esercito, sia in termini logistici che di comunicazione. Recentemente è stato dotato di Bandiera di Guerra ponendo l’unità di supporto a rango paritetico a quello degli altri reparti della Brigata Aosta dislocati, oltre che a Messina, anche a Catania, Palermo, e Trapani.