Alessio, Salvo e quell’ultimo giro in moto: “Adesso sono angeli”

L’impatto è stato violentissimo. I due sono morti sul colpo.

2' DI LETTURA

PALERMO – Domenica di sangue sulla Mazara-Palermo: Alessio Fardella, 36 anni, e Salvatore Tantillo, di appena 20 anni, sono morti tragicamente ieri mentre percorrevano in motocicletta l’autostrada A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione i due giovani, entrambi del quartiere Cruillas a Palermo, sono finiti con lo scooter, un Honda Sh, contro un’auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato violentissimo. Per i due non c’è stato scampo. Sono morti sul colpo.

I messaggi di cordoglio sui social

Amici e parenti increduli. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per i due ragazzi. “Ciao Alessio – scrive Tony – che tu possa riposare in pace. Queste sono le notizie che non vorrei mai sentire per chiunque sia, quando poi si tratta di persone conoscenti, arrivano come tuoni dal cielo che ti distruggono le menti. Non ho parole”. “Avevamo grandi progetti, grandi piani per il futuro e invece le cose sono andate diversamente. Io oggi piango la perdita di due fratelli, niente sarà più lo stesso senza voi. Mi mancherete da morire”, sono le parole strazianti di Marco, amico di entrambi i ragazzi.

E poi ancora Alex ricorda Alessio e i “25 anni di pura amicizia, ne abbiamo combinato di tutti i colori… Siamo cresciuti insieme ed oggi vai via per sempre… Per un maledetto incidente stradale destino crudele vita mia..Non riesco ancora a metabolizzare l’accaduto… vita mia così mi chiamavi e ti chiamavo ti porterò per sempre nel mio cuore…. E tutti i nostri ricordi nella mia mente. Mi mancherai un casino Papero”. “Non si possono accettare certe cose. Non ci sono parole per questo immenso dolore”.

“Solo ieri – ricorda un amico di Alessio – mi dicesti “ci vediamo la prossima settimana in ufficio”….ed io ti dissi “stai attento”. Riposa in pace. Condoglianze alle famiglie. Adesso sono angeli”.