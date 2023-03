Alfa Catania, sconfitta casalinga per mano della Fortitudo Messina

Al “Leonardo” l’incontro si chiude sull’81-61 per il quintetto allenato da coach Claudio Cavalieri

1' DI LETTURA

CATANIA – In Serie C Gold, l’Alfa Basket Catania cede, al Leonardo Da Vinci, alla Fortitudo Messina terza forza del campionato. Gli alfisti, ormai qualificati ai playoff da settimi in graduatoria, non riescono a riscattare le sconfitte subite contro Siaz Piazza Armerina e Sport Club Gravina.

Al “Leonardo”, l’incontro, valido per il dodicesimo turno del girone di ritorno, si chiude sull’81-61 per il quintetto allenato da coach Claudio Cavalieri. Alfa discreta nel primo parziale (16-15 per i catanesi), ma a partire dal secondo periodo la Fortitudo prende il sopravvento arrivando all’intervallo lungo avanti per 38-26.

Nel terzo quarto di gioco Messina incrementa il vantaggio (63-49) e nell’ultimo gestisce la partita arrivando a + 20 (81-61). Grande intensità e determinazione da parte degli ospiti desiderosi di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga subita contro il Cus Catania.

Per l’Alfa Basket Catania ancora troppi errori ai tiri liberi e sotto canestro. I rossazzurri sbagliano di tutto e di più. Adesso occorre recuperare le energie fisiche e mentali. Domenica 2 aprile per il team di Davide Di Masi trasferta a Messina contro il Basket School. Poi via ai playoff dove l’Alfa sfiderà l’Orsa Basket Barcellona (prima gara a Barcellona; seconda a Catania; eventuale gara 3 sul campo dei barcellonesi).

IL TABELLINO

ALFA BASKET CATANIA 61

FORTITUDO MESSINA 81

Alfa: Di Stefano 4, Elia 11, Arena 3, Corselli 6, Delia 3, Esposito 2, Patanè 8, Pennisi 5, Pappalardo 3, Cuius, Barletta, Abramo 16. Allenatore: Di Masi.

Fortitudo: Mollica 6, Ottoborgo, Iannicelli 7, Giovani, Yeyap 10, Di Nezza 15, Bellomo 5, Magarinos 7, Caldwell 5, S. Cavalieri 15, Molonia, Giannullo 11. Allenatore: C. Cavalieri.

Arbitri: Tartamella di Trapani e Campanella di Monreale (Palermo).

Parziali: 16-15, 26-38, 49-63.