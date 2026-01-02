Alimenti nei bagni pubblici: denunciata la titolare di un chiosco

Riscontrate gravi irregolarità igienico sanitarie

ACI CATENA (CATANIA) – Gravi irregolarità igienico-sanitarie e furto di utenze sono stati accertati ad Aci Catena durante un controllo ispettivo presso un chiosco-bar cittadino.

L’operazione, che ha visto la partecipazione dei Carabinieri della stazione locale e del NAS di Catania, insieme alla Polizia Locale e ai tecnici comunali, dell’Enel e della società Acque di Casalotto, ha portato alla denuncia della titolare dell’attività.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo, l’imprenditrice utilizzava i magazzini e persino i servizi igienici della villa comunale come deposito alimentare e cucina di fortuna. La scoperta ha evidenziato una palese violazione delle norme sulla corretta manipolazione e conservazione dei cibi, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Oltre alle carenze sanitarie, gli ispettori hanno riscontrato l’assenza del Documento di valutazione dei rischi e un ampliamento abusivo della struttura, con un’occupazione di suolo pubblico superiore al 300% rispetto a quanto autorizzato.

Il quadro dell’illegalità è stato completato dal rinvenimento di allacci abusivi diretti alle reti elettriche e idriche comunali. La titolare è stata dunque deferita all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica e acqua.

“L’attività veniva portata avanti ignorando i più basilari requisiti di sicurezza e legalità”, hanno commentato le autorità. Oltre alla denuncia penale, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 3.000 euro.