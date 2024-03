Alis e l’impatto benefico della logistica sostenibile per l’ambiente

i risultati illustrati a LetExpo 2024 di Verona

VERONA – Sei milioni di camion e 143 milioni di tonnellate di merci in spostati dalle autostrade verso l’intermodalità attraverso porti ed interporti, con una riduzione di 5,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e un risparmio economico per le famiglie e i cittadini italiani di oltre sette miliardi di euro per il 2023. Sono i numeri di Alis (Associazione logistica per l’intermodalità sostenibile) illustrati dal suo presidente, Guido Grimaldi, in occasione di LetExpo 2024 (Fiera dei trasporti e della logistica sostenibile) a Veronafiere. Al centro dell’evento temi delicati e attuali come la crisi che sta colpendo il canale di Suez e il Mar Rosso, con un impatto importante sugli scambi commerciali tra Italia e Cina con 154 miliardi totali a rischio.

Il mondo del lavoro

A Verona si è parlato anche di lavoro. Il mondo della logistica sostenibile, via mare ma non solo, è affascinante anche per i giovani, che possono nel suo ambito. “Il nostro è un settore con grande dignità, interessante e affascinante, che ti permette di girare il mondo – ha ricordato Grimaldi -. Senza dimenticare la qualità a bordo delle nostre navi, dei nostri mezzi. Tutto questo significa vivibilità e risposta alle aspettative dei giovani”.

I numeri di LetExpo 2024

Grimaldi, infine, ha snocciolato i numeri di LetExpo 2024: “Il bilancio è estremamente positivo. Fin dalla prima giornata la partenza è stata importante e imponente, grazie alla partecipazione di oltre 25.000 persone. Agli oltre 400 espositori allestiti in questi giorni si aggiungono le numerose presenze istituzionali e la partecipazione di tanti giovani imprenditori. Concludiamo questa edizione con oltre 100.000 presenze”