Alla docente Laura Galluccio il premio Acm Milestone Award

CATANIA – La docente Laura Galluccio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università di Catania è stata insignita del prestigioso premio ACM Milestone Award. Il riconoscimento è stato consegnato alla prof.ssa Galluccio, associato di Telecomunicazioni del corso di laurea in Communications Engineering al Dieei dell’ateneo catanese, in occasione della conferenza internazionale ACM Nanocom 2022 che si è svolta nei giorni scorsi a Barcellona. La ACM NanoCom è la conferenza internazionale sull’informatica e la comunicazione su nanoscala e nell’edizione di quest’anno (la nona) sono stati messi in evidenza nuovi risultati di ricerca e idee rivoluzionarie in questo campo da sviluppare a breve e medio termine.

La prof.ssa Galluccio, prima donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento, è stata premiata per le sue attività di ricerca nell’ambito delle reti microfluidiche e dell’interfacciamento tra sistemi sintetici e neurali. In particolare la sua attività di ricerca ha aperto la strada a una nuova prospettiva di comunicazione molecolare consentendole peraltro di pubblicare numerosi lavori su riviste internazionali di primo piano del calibro di IEEE Transactions on Communications e IEEE/ACM Transactions on Networking.