Alla Emmecci di Gangi per la terza volta consecutiva il premio ‘Stella del Sud’

Tra le aziende con maggiore crescita economica nel Meridione

GANGI (PALERMO) – Per il terzo anno consecutivo, l’azienda Emmecci di Gangi (Palermo) si conferma tra le eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno, entrando nella classifica ‘Stelle del Sud 2026’ stilata dal Sole 24 Ore e Statista. Un riconoscimento che premia le imprese con la maggiore crescita economica nel Sud Italia e che, anno dopo anno, si sta affermando come uno dei più autorevoli indicatori di performance aziendale nel panorama nazionale.

Cos’è il riconoscimento “Stelle del Sud”

La classifica “Stelle del Sud” è un’indagine realizzata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore in collaborazione con la società di analisi Statista. L’obiettivo è individuare le 200 aziende del Sud Italia che hanno registrato la più alta crescita di fatturato in un determinato arco temporale (solitamente tre anni). Il ranking tiene conto di parametri oggettivi come: crescita percentuale dei ricavi, sostenibilità economica, indipendenza aziendale, capacità di innovazione. Essere inseriti in questa graduatoria significa non solo aver performato bene dal punto di vista economico, ma anche rappresentare un modello virtuoso di sviluppo nel territorio meridionale.

Mario Puglisi (Emmecci): “Un segnale forte per dare speranza al territorio”

“Nonostante i limiti dovuti in gran parte al gap infrastrutturale che sconta il sud Italia, ed ancora di più le aree interne, siamo presenti per il terzo anno consecutivo nelle prime 150 aziende del sud Italia. Confermato il trend di crescita e di presenza nel mercato con circa 300 milioni di portafoglio ed espansione nei settori dell’energia diventando ESco e dei servizi con la partecipazione in OSP, operatore nel porto di Palermo. La nostra presenza e permanenza in questa prestigiosa classifica – afferma il fondatore di Emmecci SPA, Mario Puglisi – è la testimonianza che volere è potere. Vogliamo essere portatori di un messaggio di speranza: il tessuto imprenditoriale locale è dinamico, resiliente e capace di competere a livello nazionale. In questo scenario, il traguardo di Emmecci assume un valore simbolico particolare”.

“Non si tratta solo di una presenza in classifica, ma di una conferma nel tempo, che testimonia una strategia vincente basata su continuità, innovazione e radicamento territoriale – aggiunge -. In questo contesto, acquisisce valore anche la collaborazione con OSP, azienda leader dei servizi portuali in Sicilia, con cui si è consolidata una partnership che prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del Molo Trapezoidale di Palermo. ‘Stelle del Sud’ non è soltanto un premio per noi, ma è il riconoscimento di una realtà fatta di tante persone che ogni giorno investono su sé stessi e sull’azienda, guardando al futuro con ambizione. Per questo mi sento di rivolgere ancora una volta un sincero ringraziamento a tutti i nostri lavoratori, che sono la nostra grande famiglia”.

Palermo protagonista: otto aziende in classifica

Il 2026 conferma una buona presenza del tessuto imprenditoriale palermitano e della sua provincia, con otto aziende inserite nella prestigiosa graduatoria che conta in totale 150 aziende, di cui 37 siciliane. A guidare la classifica assoluta è proprio un’azienda palermitana, la ToIt Group (Palermo) che con il punteggio 99,52 è la Stella del Sud 2026. Seguono, per quanto riguarda la provincia di Palermo, la Lemon Sistem (Balestrate) – 15° posto, punteggio 80,09; la X Win Srl (Palermo) – 64° posto, punteggio 71,15; la Italtekno (Palermo) – 84° posto, punteggio 68,90, la Emmecci (Gangi) – 133° posto, punteggio 63,94. Completano la presenza palermitana: Mario Aiello (Bagheria) – 139° posto, punteggio 63,27; Zooservice Srl (Palermo) – 157° posto, punteggio 62,07; Messina Ferro (Palermo) – 191° posto, punteggio 59,19.