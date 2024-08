Allacci abusivi alla rete gas ed elettrica, quindici denunce nel catanese

I controlli a Gravina e Valverde

CATANIA – Quindici allacci abusivi alla rete elettrica e a quella del gas sono stati scoperti dai Carabinieri della stazione di San Gregorio, a Catania, in collaboratore con gli ispettori dell’Enel e della 2l Rete gas. I 17 residenti, nei comuni di San Gregorio e Valverde, sono stati denunciati per furto aggravato.

I militari dell’Arma si sono concentrati, si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, sul fenomeno del bypass del misuratore, che permette di fruire sia della corrente elettrica che del gas metano direttamente dalla rete pubblica, senza che questi vengano correttamente contabilizzati.

In particolare i Carabinieri hanno organizzato una serie di controlli a largo raggio in appartamenti, villette e condomini situati sia al centro che alla periferia dei due paesi, scoprendo come gli occupanti di 15 abitazioni avessero manomesso il contatore elettrico, mentre i residenti di altri 2 alloggi avevano alterato quello del gas.

Gli allacci abusivi a Catania: pericoli e danni

Un danno da più di 60 mila euro per le società che forniscono luce e gas, commesso da cittadini dai 20 agli 86 anni di età, impiegati e pensionati, uno di loro residente all’estero che, però, a quanto pare, voleva “risparmiare” sulle bollette della sua casa di villeggiatura a San Gregorio.

Al termine degli accertamenti, tutti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e il personale Enel e 2I Rete Gas ha sequestrato i bypass realizzati sugli impianti, ripristinando le condizioni per una erogazione regolare delle forniture.

Tali condotte, si legge nel comunicato del Comando provinciale, oltre a essere fuori legge sono pericolose per la salute pubblica, in quanto la manomissione dei contatori esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con grave rischio di corto circuiti e di vere e proprie esplosioni.