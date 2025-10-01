Va all’Aquila Bronte il secondo “Memorial Mimmo e Pippo Russo”

Commozione e divertimento alla memoria dei due fratelli che portarono la pallavolo a Belpasso

BELPASSO (CATANIA) – Nel ricordo commosso di due fratelli tragicamente scomparsi. Della loro passione e del loro impegno nel portare e fare grande la pallavolo a Belpasso, è andato in scena il secondo “Memorial Mimmo e Pippo Russo”. Un pomeriggio di sport, divertimento e soprattutto amarcord.

Con un pensiero sempre rivolto a Mimmo pioniere delle radio libere negli anni ’70 e fondatore dello storico Gruppo Rmb. E a Pippo – allenatore infaticabile e pieno di entusiasmo – ricordi e aneddoti di tempi passati legati al movimento pallavolistico belpassese. Si sono intrecciati a storie di amicizia e gratitudine. La cornice perfetta per il triangolare organizzato nel Palazzetto dello Sport di Contrada Timpa Magna, a loro intitolato.

Molto apprezzata dal pubblico la formula smart del torneo, con tre partite al meglio dei tre set che hanno entusiasmato i presenti.

A conquistare il successo la Longroup Aquila Bronte, che ha chiuso sul 2-0 entrambe le sfide disputate. Battendo prima Papiro Fiumefreddo (25-21, 25-18) e poi Tiesse Costruzioni Volley Letojanni (29-27, 25-16). La squadra peloritana si è invece aggiudicata la sfida contro Fiumefreddo, vincendo 29-27, 25-21.

Ad organizzare l’evento, che ha voluto celebrare impegno, coraggio e determinazione di due figure che hanno lasciato il segno nel loro territorio, la Pallavolo Belpasso. Presieduta da Carmelo Russo, con il patrocinio del Comune e della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.

“Avrei tanto voluto – ha detto visibilmente emozionato, durante la cerimonia di premiazione, il presidente Russo – che i miei fratelli fossero qui con me oggi. Ma purtroppo un triste destino li ha portati via troppo presto. Il seme che hanno piantato, però, ha dato negli anni i suoi frutti. Con la loro determinazione hanno fatto appassionare a questo sport intere generazioni. Dando vita ad un movimento che da 55 anni ci dà gioie e soddisfazioni”.

“Oggi è una giornata importante – ha detto l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Simone Apa, che ha portato i saluti del sindaco, Carlo Caputo, da sempre vicino alla famiglia – perché ricordiamo chi, a Belpasso, ha fatto la storia della pallavolo, impegnando del tempo sottratto alla famiglia e agli amici, ma soprattutto investendo nei giovani e nella coesione. È un’eredità che dobbiamo assolutamente portare avanti all’insegna dei valori dello sport e della socialità”.

Un ringraziamento speciale a tutti gli intervenuti è stato rivolto a margine della cerimonia di premiazione da Giuseppe e Marco Russo, figli di Mimmo e Pippo.

“Anche quest’anno è stato un successo – hanno detto – grazie a quanti si sono spesi e impegnati perché ciò avvenisse. I vostri ricordi e il vostro affetto – hanno concluso – ci danno ancora una volta la misura di ciò che i nostri padri hanno fatto per questa comunità, che oggi con questo evento ci restituisce una parte di loro. Come se fossero ancora qui, in mezzo a noi”.