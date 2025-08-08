Allarme botulino, 2 morti e 18 casi: gli alimenti sotto accusa

Bassetti: "Non si può morire così nel 2025"

Un’intossicazione alimentare da botulino ha provocato una vittima in Sardegna. Si tratta di una donna di 38 anni, deceduta all’ospedale Businco di Cagliari dopo essere stata inizialmente ricoverata al Brotzu.

La paziente, secondo quanto ricostruito dalle autorità sanitarie, aveva partecipato alla manifestazione Fiesta Latina, svoltasi a Monserrato dal 22 al 25 luglio, dove avrebbe consumato una salsa guacamole risultata contaminata.

Oltre alla donna, altre sette persone sono attualmente sotto osservazione medica, tra cui un bambino di undici anni.

Morti botulino, i cluster sono due

Parallelamente, un altro caso fatale si è verificato in Calabria. Un turista di 52 anni originario di Napoli ha perso la vita dopo aver accusato i sintomi tipici del botulismo alimentare.

L’uomo avrebbe consumato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato presso un food truck a Diamante, nel cosentino. Il decesso è avvenuto mentre stava facendo ritorno a Napoli. I soccorsi sono stati allertati nei pressi di Lagonegro, ma il paziente è spirato prima di arrivare all’ospedale San Giovanni.

Attualmente, nove persone che avrebbero mangiato lo stesso panino risultano ricoverate in seguito a quel medesimo episodio, alcune delle quali in condizioni gravi.

A due pazienti è già stato somministrato il siero antitossina botulinica inviato da Taranto, mentre altre sette dosi stanno giungendo via elisoccorso da Roma. Una delle fiale verrà destinata a un paziente già ricoverato, le altre saranno mantenute in riserva, in previsione di nuovi casi.

Sequestri e inchieste in corso

A fronte dell’emergenza, la Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro su scala nazionale di un prodotto alimentare – si ipotizza possa trattarsi di una preparazione a base di broccoli – ritenuto potenzialmente collegato ai casi calabresi.

Al momento l’ipotesi di reato è morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. Sono in corso accertamenti anche su eventuali responsabilità sanitarie, dal momento che la vittima era stata inizialmente visitata in una clinica privata a Belvedere Marittimo.

Nel frattempo, la Procura di Cagliari ha avviato un’inchiesta parallela, iscrivendo nel registro degli indagati l’organizzatore della Fiesta Latina. Le autorità sanitarie locali hanno predisposto campionamenti su tutti gli alimenti somministrati durante l’evento.

Metro Chef ha provveduto al ritiro precauzionale di due lotti della polpa di avocado utilizzata nella preparazione della salsa guacamole servita in uno stand.

Contagi in crescita: 18 casi tra Calabria e Sardegna

Nel complesso, tra i due focolai identificati in Sardegna e Calabria, si contano finora 18 casi accertati di intossicazione da botulino, con il timore che il bilancio possa aggravarsi nei prossimi giorni. Nel cosentino, l’Azienda sanitaria provinciale ha proceduto con l’isolamento cautelativo dell’attività di ristorazione mobile coinvolta.

Botulino, l’allarme degli esperti dopo i due morti

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha espresso dure critiche sulla gestione del rischio alimentare in Italia.

“Non si può morire di botulino nel 2025 e non ci possono essere così tanti intossicati, con casi prima in Sardegna e in questi giorni in Calabria”, ha dichiarato all’agenzia di stampaAdnkronos Salute.

“C’è troppa ignoranza e superficialità nella conservazione e preparazione degli alimenti e nella lotta alle infezioni. Si di deve fare più attenzione e mi pare che l’argomento non sia nell’agenda delle priorità della prevenzione”, ha aggiunto l’infettivologo.

La nota del Ministero della Salute

“A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari”, si legge in una nota ufficiale.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA