Allarme del Cnr per tornado in arrivo, ecco le regioni a rischio

Le aree che saranno travolte secondo lo studio

L’Italia potrebbe essere travolta da un tornado e la regione più a rischio sarebbe il Lazio. A dirlo è una ricerca condotta dal Cnr-Isac, pubblicata su Atmospheric Research, che ha analizzato 32 anni di dati, dal 1990 al 2021, e 445 tornado su tutta Italia.

Ad essere particolarmente colpite potrebbero essere le aree che si affacciano sul Tirreno, le regioni sud-orientali – ovvero Puglia e Calabria – e la Pianura Padana. Cosa provoca un tornado in Italia? Secondo gli esperti i cambiamenti climatici e, di conseguenza, la temperatura superficiale del mare.Sul fronte delle zone più a rischio, le regioni centrali tirreniche italiane possono essere definite come un hotspot per i tornado nell’area mediterranea. Inoltre, il Tirreno è caratterizzato da condizioni atmosferiche medie con area di bassa pressione sull’Italia nord-occidentale e da venti in grado di trasportare aria più calda della media verso le regioni colpite.