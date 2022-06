Allarme Ue: “Rischio di crisi alimentare senza precedenti”

Il Consiglio esprime la 'sua profonda preoccupazione'

1' DI LETTURA

ROMA – ‘L’Ue è pienamente impegnata a collaborare con i suoi partner globali’ per gestire le peggiori conseguenze ‘sulla sicurezza alimentare’ e ha adottato misure ‘rapide e complete’. Il Consiglio esprime la ‘sua profonda preoccupazione’ per il fatto che le popolazioni vulnerabili si trovino ad affrontare livelli d’insicurezza alimentare ‘senza precedenti’.

‘La guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia contro l’Ucraina ha drammaticamente aggravato la crisi della sicurezza alimentare’, si legge nel documento. In Lussemburgo è in corso il consiglio Affari esteri dell’Ue.