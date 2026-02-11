Allerta arancione nel Messinese: ecco chiusure e divieti

MESSINA – Per l’avviso di maltempo diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato una ordinanza che dispone la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri dalle 12 di domani fino alla mezzanotte del 13 febbraio.
Allerta arancione nel Messinese
Disposta la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto nello stesso periodo; il divieto di sosta in prossimità di aree alberate; e l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando transito pedonale e veicolare nelle zone più esposte al rischio di caduta oggetti.
“Le scuole rimarranno aperte domani – precisa il sindaco – mentre eventuali provvedimenti per venerdì saranno valutati in base all’evolversi della situazione”.