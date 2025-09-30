 Allerta gialla in Sicilia: l'avviso della protezione civile
Allerta gialla in Sicilia: l’avviso della protezione civile

"Condizioni meteo avverse"
maltempo
di
1 min di lettura

PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domani un’allerta gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia.

Allerta gialla in Sicilia

Per domani sull’isola sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Le temperature “in sensibile calo”, i venti “tendenti a forti settentrionali” e per i mari “molto mosso, dalla serata, lo Stretto di Sicilia”.

