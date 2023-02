Ore complicate da Trapani alle Eolie

PALERMO -Allerta meteo gialla per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio, in tutta la Sicilia. Previste precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, “con quantitativi

cumulati – si legge sul bollettino del dipartimento regionale di Protezione civile – da deboli a puntualmente moderati”.

Maltempo in Sicilia occidentale

Questa mattina Palermo si è svegliata sotto a una fitta pioggia, a conferma della validità dell’allerta gialla, e anche se il sole ha fatto la sua comparsa attorno alle 9 la situazione resta comunque instabile. Si è trattato della lunga scia di maltempo che ieri si è abbattuta sulla Sicilia occidentale. Colpita soprattutto la provincia di Trapani, dove si è registrata una brusca diminuzione delle temperature. A Marsala l’intensa pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua all’interno della palestra ‘Fortunato Bellina’, comportando il trasferimento della gara casalinga della Fly Volley al Palasport, dove la partita si è poi svolta regolarmente. La pioggia si è filtrata lungo i laterali del rettangolo di gioco, malgrado gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati all’interno della struttura. “Purtroppo con risultati non positivi – affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello – e per questo assieme agli uffici tecnici verificheremo se le cause sono da addebitare a lavori non eseguiti a regola d’arte o se c’è un danno strutturale”. Il maltempo, inoltre, ha causato il dirottamento su Palermo di un volo Ryanair proveniente da Roma Fiumicino e diretto inizialmente all’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ Birgi.

Forte vento alle Eolie

L’allerta gialla è anche conseguenza di una situazione complicata alle Eolie, dove ieri il forte vento ha ingrossato il mare e a pagarne le conseguenze sono state le isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra, con la sospensione dei collegamenti giornalieri. Sospesi anche alcuni collegamenti da Lipari per Santa Marina Salina e Rinella.