Meteo, allerta gialla in Sicilia: in arrivo nuove perturbazioni

Nuvolosità variabile e a tratti compatta in tutta Italia

Dopo settimane di sole e temperature sensibilmente superiori alla media questa sarà una settimana autunnale su buona parte dell’Italia. La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di oggi, lunedì 14 novembre, che vede coinvolta la parte occidentale della Sicilia. Una nuova perturbazione sta colpendo l’Italia. La circolazione depressionaria che si è instaurata sulla nostra Penisola è pronta a determinare instabilità su parte del Centro e del Sud. Le regioni maggiormente coinvolte saranno Lazio, Campania e Sicilia.

Per la giornata di oggi è prevista nuvolosità variabile e a tratti compatta in tutta Italia. In mattinata piogge sparse al centro, tranne in Toscana; qualche precipitazione anche in Campania, Sicilia occidentale, Veneto, alto Piemonte, alta Lombardia e Val d’Aosta, con neve oltre 1.500 metri sulle Alpi. Dal pomeriggio tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni, salvo qualche scroscio fra Campania e nord della Puglia.

Le temperature

Temperature massime in ulteriore calo al nord, in rialzo al sud e in Sicilia; valori intorno alla media al Centro-Nord, leggermente sopra la media al Sud e Isole con punte leggermente oltre i 20 gradi. Venti in indebolimento.

Rischio temporali

Per quanto riguarda il rischio temporali le regioni coinvolte sono: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria.

Allerta meteo gialla

L’allerta meteo gialla per rischio idraulico riguarda la Sicilia e pertanto: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico mentre l’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda: Lazio, Molise e Sicilia.