Allerta meteo in Veneto, scuole chiuse e collegamenti ferroviari interrotti

Sotto controllo i fiumi che rischiano di esondare

Permane l’allerta meteo rossa in Veneto, che ha portato all’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo nel tratto compreso tra le stazioni di Vicenza e Padova. Il blocco al traffico era scattato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 febbraio, quando ha iniziato a profilarsi il rischio di inondazioni dei binari, soprattutto nella zona est del capoluogo berico, e nel comune di Torri di Quartesolo. Lo comunica Trenitalia con un annuncio sul proprio sito.

Sul quadro meteo interviene anche l’assessore regionale alla Protezione civile Giampaolo Bottacin “le previsioni di ieri ci indicavano 200 millimetri in 48 ore. Per ora siamo a 60-90, con picchi nell’alto Veronese e nella zona di Recoaro, dove abbiamo raggiunto oltre 115 millimetri. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà a Est, verso pedemontana trevigiana e montebellunese. È stato attivato il bacino di Montebello, quello sull’Orolo è in fase di collaudo, a breve sarà aperto quello della Colombaretta“.

Il meteo regionale segnala, fino ad oggi, mercoledì 28 febbraio, una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti associate ad un flusso umido da sud-sudest in quota. A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, il Centro operativo comunale ha deciso per il 28 febbraio di chiudere le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza. Il provvedimento riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.