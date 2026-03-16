 Allerta meteo, domani lezioni sospese nelle scuole del Catanese
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Allerta meteo, lezioni sospese nelle scuole di Catania e provincia

Seconda giornata consecutiva di stop alle presenze in aula
MALTEMPO
di
1 min di lettura

CATANIA – Alla luce del nuovo bollettino di allerta meteo arancione emesso dal dipartimento della Protezione civile regionale, le lezioni saranno sospese nuovamente in diversi Comuni del Catanese.

E in particolare in quelli della fascia ionica, che ha già subito gravi danni dal ciclone Harry. Le prime ordinanza sono state già emesse dai sindaci di Riposto ed Acireale. 

Anche Trantino, a Catania, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, nelle scuole del territorio comunale di Catania. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini

“L’amministrazione comunale – scrive il sindaco di Riposto, Davide Vasta – invita i cittadini ad attenersi alle indicazioni di prudenza e in particolare a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, ad evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamento, a prestare la massima attenzione durante la guida e a non parcheggiare veicoli in prossimità di alberi, impalcature o strutture che potrebbero risultare instabili a causa della pioggia intensa. Il Comune di Riposto continuerà a monitorare l’evolversi della situazione meteo in costante contatto con la Protezione Civile”.

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