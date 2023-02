Sicilia, allerta meteo rossa: scuole chiuse, aggiornamenti

Stop alle lezioni domani e dopodomani

5' DI LETTURA

La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo rossa per tutta la giornata di domani nei settori orientali dalla regione Sicilia. Allerta arancione invece per quanto riguarda i settori centrali, e gialla per quelli occidentali. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa porterà, dalla giornata di domani, precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti.

L’avviso della Protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Le previsioni meteo oggi e domani

L’avviso prevede per oggi, mercoledì 8 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di domani, giovedì 9 febbraio. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Previste nevicate: ecco dove

Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Sardegna, ed il persistere delle precipitazioni nevose su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Sicilia e Calabria meridionale.

Allerta rossa in Sicilia orientale

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sui settori orientali della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria e allerta gialla sui restanti bacini.

Lezioni sospese ad Enna: ecco quando

A Enna, domani e dopodomani, il 9 e 10 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e gli enti di formazione rimarranno chiusi a causa di disagi nei trasporti per la neve. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. La decisione fa seguito all’avviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro un peggioramento delle condizioni meteo per i prossimi due giorni.

Protezione civile ennese al lavoro

Intanto la Protezione Civile di Enna è a lavoro già dalla scorsa notte, per spargere il sale nelle principali arterie della città fino a Pergusa. La circolazione è rallentata anche se non si registrano particolari situazioni di emergenza.

Elenco scuole chiuse in aggiornamento

Considerata l’allerta rossa di condizioni meteo avverse diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani 9 febbraio, “si sta predisponendo ordinanza di chiusura di Scuole, Parchi e Cimiteri e del Mercato del giovedì nel nostro territorio”. Lo dichiara Vincenzo Magra, sindaco di Mascalucia, in provincia di Catania, che invita la cittadinanza “ad uscire soltanto in casi di necessità ed a prestare la massima attenzione nel percorrere le strade cittadine. Per qualunque emergenza è possibile contattare il mio numero personale 3939429934 o quello della polizia locale 0957542300”.

Intanto, anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia conferma a LiveSicilia che tutte le scuole saranno chiuse.

Scuole nella zona ionica del Messinese

Allerta meteo rossa e scuole chiuse domani nel versante jonico della provincia di Messina. Hanno già predisposto l’ordinanza i Comuni di Messina, Alì Terme, S. Teresa di Riva. S. Alessio Siculo e Furci Siculo, Taormina, Letojanni, Savoca, Antillo, Roccalumera, Nizza e Pagliara.

Maltempo e scuole chiuse ad Agrigento



Dopo l’allerta meteo arancione nell’Agrigentino il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha disposto al chiusura di tutte le scuole.

A Catania interdetti anche parchi, giardini e cimiteri

A seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile regionale, con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia Orientale, il Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei ha disposto per domani giovedì 9 febbraio 2023 la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici e cimiteri. Lo rende noto l’Amministrazione Comunale, che raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti da casa solo in casi strettamente necessari, di tenere la massima prudenza alla guida dei veicoli e di stare lontani dai corsi d’acqua.

Scuole e università chiuse nel Catanese

Scuole chiuse domani a Biancavilla e a Regalna, in provincia di Catania. Chiusa l’Università etnea: sono sospese – a titolo precauzionale – tutte le attività didattiche, scientifiche e culturali previste nelle sedi universitarie (dipartimenti, Scuola Superiore di Catania e Strutture didattiche speciali delle sedi di Ragusa e Siracusa, aree dell’Amministrazione centrale).

Comune di Catania crea un’area di accoglienza per i senzatetto

Un tendone per riparare dal freddo fino a una cinquantina di senza fissa dimora verrà allestito da stasera nel centro fieristico Le Ciminiere di Catania. L’iniziativa, coordinata dal Comune d’intesa con la Prefettura, la Curia Arcivescovile e i volontari del terzo settore, consente di approntare con l’ausilio della Croce Rossa “un’area di accoglienza – sottolinea lo stesso Comune – grazie alla pronta disponibilità della struttura del Commissario Straordinario Piero Mattei nella qualità di organo esecutivo della Città Metropolitana”. I senzatetto verranno accolti dall’Unità di Strada e accompagnati nell’area riscaldata delle Ciminiere, dove saranno rifocillati coi pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas Diocesana.