PALERMO – Allerta meteo rossa oggi in Sicilia orientale. Sotto osservazione soprattutto le province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna. In tutti i Comuni capoluogo di provincia, e in molti altri, i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole.

Neve in provincia di Agrigento

Con l’arrivo di una forte perturbazione da nord est si moltiplicano i disagi su tutta la rete viaria provinciale agrigentina. Da stamani infatti, oltre alla pioggia, l’area altocollinare e montana è interessata da precipitazioni nevose, in particolare lungo la strada provinciale 24 Cammarata-Santo Stefano Quisquina, ricoperta da oltre 20 centimetri di neve sin dal mattino e sulla quale sono tuttora all’opera i mezzi del Libero consorzio comunale con spargimento di sale sulla carreggiata e l’intervento di due macchine spazzaneve.

Le strade a rischio nell’Agrigentino

Queste le strade provinciali più sensibili al rischio neve in provincia di Agrigento: Sp n. 24-B S. Giovanni Gemini-Santo Stefano di Quisquina (SS118); Sp 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano-confine provincia di Caltanissetta; Sp 26-A Cammarata-confine provincia di Palermo; Sp 26-C Santo Stefano Quisquina-confine provincia di Palermo; Spc 31 ex consortile Cammarata verso Casteltermini; Spc 39 Soria-Casalicchio; Spc 40 Salina-Menta. Queste le strade a rischio medio-basso: Sp 34 Bivio Tamburello-Bivona (tratto stradale lato Bivona); Sp 36 Bivio SS 115-S. Anna – Bivio Caltabellotta; Sp 37 Sciacca-Caltabellotta-San Carlo; S 69 Sambuca-Adragna.

Mareggiata e allagamento a Messina

Questa mattina è temporaneamente chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la Statale 114 ‘Orientale Sicula’ a causa un allagamento, provocato a seguito di una mareggiata, a Santa Margherita (Messina). Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Eolie isolate

Isole Eolie nella tempesta per via dei venti di scirocco e levante che, dalle prime ore di oggi, imperversano con punte di 60 km/h. Porti e strade litoranee sono invase dall’acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Alcune di esse sono impraticabili e sono state chiuse al transito veicolare. A Lipari il porto di Sottomastero si è trasformato in una immensa piscina, mentre nella sottostante via Amendola per liberare le auto posteggiate, semi sommerse dal mare, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dal tardo pomeriggio di ieri sono isolate le isole minori e la frazione di Ginostra. A queste oggi si sono aggiunte Lipari, Vulcano e Salina. Nell’arcipelago, su ordinanza sindacale, a seguito dell’allerta meteo rossa, diramata dalla Protezione civile, sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado

La situazione nel Catanese

In provincia di Catania, lungo Strada provinciale 92, arteria che porta fino alle pendici dell’Etna, sarebbero tracimati a terra alcuni pali dell’illuminazione tanto da costringere l’interruzione di uno specifico tratto di strada. Disagi anche a Biancavilla.

