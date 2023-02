Maltempo e allerta rossa, raffiche sull’Etna e alberi pericolanti

I vigili del fuoco segnalano di avere in coda altri 34 interventi, nessuno di particolare criticità. Forti nevicate sull'Etna.

CATANIA – Diciotto interventi conclusi in tutta la provincia di Catania, di cui cinque per alberi pericolanti e sette per danni provocati dalle piogge. Sono i dati della prima parte della mattinata di allerta meteo rossa, per come li hanno diffusi di vigili del fuoco del capoluogo etneo. Attualmente le squadre dei pompieri stanno eseguendo altri quattordici interventi: tre ulteriori alberi pericolanti, cinque danni da acqua.

I Comuni interessati dall’attività delle forze dell’ordine sono, per il momento, Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia, Trecastagni. A questi si aggiungono gli interventi segnalati dalla Protezione civile regionale: il più rilevante è l’utilizzo di un’idrovora per rimediare ad allagamenti stradali tra Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo.

Rimangono inevase, al momento, 34 segnalazioni alla sala operativa dei pompieri. Nessuna delle quali, però, dovrebbe essere particolarmente rilevante. Sull’Etna, al rifugio Ragabo a 1425 metri sul livello del mare, segnalati 40 centimetri di neve fresca. Sull’altro versante, invece, in territorio di Nicolosi, forti raffiche di vento e pali divelti, con una nevicata talmente persistente da rendere difficoltoso anche l’intervento dei mezzi spazzaneve.