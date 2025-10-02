 Alluvione a Favara, trovata una scarpa della donna scomparsa
Alluvione a Favara, trovata una scarpa della donna dispersa

Anche un elicottero dell'Aeronautica ha setacciato la zona
LA TRAGEDIA
di
FAVARA – Setacciando il percorso del vallone a Favara è stata trovata una scarpa che apparterrebbe a Marianna Bello, la 38enne scomparsa ieri dopo essere stata travolta dal fiume d’acqua formatosi lungo le strade a causa del nubifragio.

Qualcuno dei familiari avrebbe riconosciuto la calzatura. Il ritrovamento è stato fatto in aperta campagna, nel vallone che porta al depuratore. I mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile si sono infatti spostati a valle prima dell’area dove c’è il depuratore. In azione, nell’area dei canneti, anche gli escavatori dei pompieri.

