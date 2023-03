Almaviva, sindacati ricevuti in prefettura a Palermo

È stata ribadita l'esigenza di interventi per la riapertura del tavolo di crisi

PALERMO – In data odierna siamo stati ricevuti in prefettura, incontro fortemente richiesto dalle OO.SS SLC CIGL FISTEL CISL UILCOM UIL UGL TLC dal Viceprefetto aggiunto Pietro Barbera, le OO.SS hanno esposto l’attuale situazione sempre più drammatica delle lavoratrici e dei lavoratori di Almaviva Palermo.

Le OO.SS hanno immediatamente evidenziato la problematica relativa ai circa 600 lavoratori Almaviva (1500 Ministero della salute, American Express e gli altri lavoratori senza commessa) che di fatto sono ormai senza impiego.

Al Viceprefetto aggiunto è stata ribadita l’esigenza di un intervento sul Governo Nazionale per la riapertura del tavolo di crisi di Almaviva Contact, per ricercare soluzioni concrete per tutti i lavoratori coinvolti, che ad oggi prefigurano solo miseria e disoccupazione. Gli impegni e i propositi dichiarati dai soggetti istituzionali vanno messi in atto in maniera concreta nel più breve tempo possibile.

Il Viceprefetto aggiunto ha preso atto delle istanze sollevate dalle OO.SS facendosene carico e prendendosi l’impegno di interloquire celermente con il Governo Nazionale affinché i Ministeri coinvolti possano convocare urgentemente il tavolo di confronto.

Le OO.SS ed i lavoratori continueranno le azioni di mobilitazione fino a quando non ci sarà la convocazione del Tavolo Ministeriale. La pazienza è terminata.