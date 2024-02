“Rifarei tutto”: il racconto choc della figlia. Ad Altavilla torture “medievali”

La casa della strage

Nessun pentimento. La confessione della diciassettenne

PALERMO – “Credo in Dio e nel demonio, rifarei tutto per liberare la mia famiglia”: nessun pentimento nelle parole della diciassettenne arrestata dopo avere confessato di avere partecipato al massacro di Altavilla Milicia.

La prima a morire è stata la madre, Antonella Salamone. Credevano che fosse posseduta dal demonio. E probabilmente ha finito per crederci anche lei in una famiglia precipitata nel fanatismo religioso. Ad un certo punto, però, la donna avrebbe cercato di fermare l’orrore. Vedeva soffrire i suoi due figli maschi, Kevin ed Emanuele di 16 e 5 anni, mentre la figlia diciassettenne infieriva sui loro corpi in preda ad una furia cieca.

La ragazzina ha confessato al procuratore per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna di essere colpevole della strage assieme al padre Giovanni Barreca e alla coppia di amici, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Sarebbero stati loro, secondo il racconto della minorenne, a condurre il rito di purificazione che rievoca le pratiche della caccia alle streghe dell’Inquisizione medievale. Per nulla pentita, ha continuato a rivendicare la necessità dell’esorcismo come unica strada per scacciare il demonio. Invocavano Dio affinché Satana uscisse dal corpo della madre. Urlavano e nel frattempo la colpivano con calci e pugni. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha parlato di “godimento per le sofferenze“, di “divertimento nel fare soffrire l’essere umano“.

In un’escalation di violenza hanno iniziato a colpirla con una padella e le puntavano il phon caldo addosso. Non bastava, allora hanno usato gli attrezzi ardenti del camino. La madre implorava la figlia: “Basta, ti prego chiama i carabinieri”. La minorenne è rimasta impassibile.

Lo era, impassibile, anche nelle ore immediatamente successive al delitto, quando il padre ha chiamato i carabinieri confessando di avere sterminato la famiglia. I militari hanno trovato la ragazza nella sua camera. Non era chiusa a chiave. Ha trascorso 36 ore con i corpi dei fratelli morti nella stanza accanto. Senza fare nulla. E sono nati i primi sospetti. Poteva essere soltanto l’effetto dello choc? È stata condotta in una comunità in un paese vicino ad Altavilla, quindi il trasferimento a Palermo. Qui la svolta. La ragazza ha chiesto alla psicologa di parlare con un magistrato. L’hanno accompagnata davanti al procuratore Caramanna e al sostituto Gaetano Guardì. I magistrati hanno raccolto la sua confessione choc.

C’era il demonio da anni in casa. Lo sentivano nell’aria, lo vedevano in alcuni oggetti e soprattutto dentro i corpi della mamma e il piccolo Emanuel. Si è deciso di fare il rito di purificazione che aveva nel dolore fisico una delle necessarie pratiche di liberazione. Nella villetta sono state consumate delle orribili torture. Dopo la mamma sono stati uccisi il piccolo Emanuel e il sedicenne Kevin.