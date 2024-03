Strage di Altavilla, “Kevin torturato in diretta”: c’è una videochiamata

Sabrina Fina e Massimo Carandente

PALERMO – Il mistero si infittisce. Oltre al possibile ruolo di un santone che guidava il rito liberazione dal demonio spunta anche una videochiamata nella notte dell’orrore ad Altavilla Milicia.

Solo l’analisi dei tabulati telefonici dei tre arrestati potrà chiarire cosa sia realmente accaduto e il ruolo dei protagonisti. I cellulari sono la scatola nera delle nostre vite. L’epilogo è stato tragico. Tre persone sono state uccise: Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emmanuel. In carcere sono finiti in quattro: Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, la figlia diciassettenne, Massimo Carandente e Sabrina Fina.

A parlare della videochiamata sono questi ultimi due. La coppia che vive a Sferracavallo, nei colloqui con gli avvocati Marco Rocca e Salvatore Cusumano, ha scaricato su Barreca e la figlia le responsabilità degli omicidi. Nella villetta loro due c’erano andati per pregare. Il muratore al contrario attribuisce agli amici la colpa, spingendosi nel colloquio con l’avvocato Giancarlo Barracato, a supporre che Fina e Carandente potrebbero averlo stordito con qualche sostanza. Ricorda che i due parlassero al telefono con qualcuno, forse addirittura più persone (esisterebbe dunque un gruppo di preghiera ristretto) dalle quali avrebbero ricevuto istruzioni su cosa fare.

Ora spunta anche la videochiamata. Quando la coppia era già andata via dalla villetta Barreca li avrebbe contattati. Erano i terribili istanti in cui il sedicenne Kevin stava per morire. Era stato legato mani e piedi dietro la schiena con una catena. Barreca era convinto che anche il figlio fosse posseduto dal demonio. La scena della medievale tortura potrebbe essere stata dunque ripresa in diretta con il cellulare. Resta un dubbio di fondo: perché la coppia non ha chiamato i soccorsi se davvero nulla c’entra con la strage? La Procura di Termini Imerese e quella per i minorenni di Palermo stanno per fissare un nuovo giro di interrogatori.