 Alternative rock e suggestioni post punk nella musica di deric
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Alternative rock e suggestioni post punk nella musica di deric

deric
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Album d'esordio
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Venerdì 22 maggio, dalle ore 18, concerto del cantautore palermitano deric. Al Ballarak in piaggia Magione presenterà l’album omonimo d’esordio.

Federico Bonano, in arte deric, salirà sul palco con Davide Palumbo, Marco Cocilovo e Andrea Chentrens. In scena l’universo sonoro dell’album tra chitarre riverberate, elettronica, alternative rock e suggestioni post punk.

È un lavoro che parla di incomunicabilità, di assenze, di rapporti che si incrinano quando le parole non bastano più. “Dentro c’è tutta la mia storia, la nostra storia. Viva la musica indipendente”, scrive deric.

Tra i brani “Oceano di sogni”, che proietta in una dimensione sospesa e dark, “Le stesse parole”, che si interroga sul ruolo della comunicazione, e la ballata “Canzone perduta”. L’ingresso è libero.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI