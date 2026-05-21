Alternative rock e suggestioni post punk nella musica di deric

Album d'esordio

PALERMO – Venerdì 22 maggio, dalle ore 18, concerto del cantautore palermitano deric. Al Ballarak in piaggia Magione presenterà l’album omonimo d’esordio.

Federico Bonano, in arte deric, salirà sul palco con Davide Palumbo, Marco Cocilovo e Andrea Chentrens. In scena l’universo sonoro dell’album tra chitarre riverberate, elettronica, alternative rock e suggestioni post punk.

È un lavoro che parla di incomunicabilità, di assenze, di rapporti che si incrinano quando le parole non bastano più. “Dentro c’è tutta la mia storia, la nostra storia. Viva la musica indipendente”, scrive deric.

Tra i brani “Oceano di sogni”, che proietta in una dimensione sospesa e dark, “Le stesse parole”, che si interroga sul ruolo della comunicazione, e la ballata “Canzone perduta”. L’ingresso è libero.