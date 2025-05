Alto, giubbotto bianco e denti rovinati: i complici della strage di Monreale

Due figure emergono dal caos

PALERMO – Le indagini sulla strage di Monreale si concentrano su due persone. Due figure che emergono dal caos di via Benedetto D’Acquisto, la strada dove sono stati uccisi a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo.

Incrociando il racconto dei testimoni emerge che i due avrebbero avuto un ruolo decisivo durante la rissa e quando chi ha fatto fuoco è scappato.

Salvatore Calvaruso è il diciannovenne arrestato per il triplice omicidio che i vari testimoni descrivono tutti come “piccolo di statura” e con indosso “un giubbotto di colore nero”. Ha lasciato più di una firma sulla sua presenza a Monreale la notte della strage. Prima ha abbondonato lo scooter sui cui era giunto nella cittadina arabo-normanna dopo avere esploso i colpi di pistola e poi ha cercato di convincere l’amico che gli aveva prestato il mezzo a denunciarne il furto.

Fermato dai carabinieri Calvaruso ha confessato di avere sparato, sostenendo di essersi difeso dall’aggressione del gruppo di giovani monrealesi.

Ora bisogna individuare gli altri due protagonisti. La sparatoria è avvenuta in due momenti. Il primo ha premere il grilletto è stato fuoco Calvaruso, poi un giovane che indossava “un giubbotto modello Blauer di colore bianco”.

Quest’ultimo è arrivato “a bordo di una Bmw Gs” di colore scuro. Chi guidava era “robusto, alto 1:90, barba scura”, con un casco “Momo Design”. I testimoni aggiungono un ulteriore dettaglio: “Aveva i denti rovinati”. Qualcuno gli ha sentito urlare al passeggero della moto che non doveva sparare in aria “ma ad altezza d’uomo”.

Sulla stessa moto ad un certo punto è salito anche Calvaruso, dopo che era caduto per le spinte degli amici delle vittime. Erano dunque in tre al momento della fuga. Quando è rientrato di notte, allo Zen, il secondo ragazzo che ha sparato non c’era più.