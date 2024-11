Altra intimidazione a Villa Trabia, di nuovo attak nei lucchetti

Lagalla e Alongi: "Presentata denuncia"

PALERMO – Ennesimo episodio di “attacco” a Villa Trabia. Questa notte ignoti hanno messo della colla attak nel lucchetto del cancello – lato via Damiani Almeyda – di Villa Trabia, sede dell’assessorato al Verde.

Si tratta del secondo atto vandalico dopo quello effettuato una settimana fa.

“Quello che è successo ancora questa notte – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Pietro Alongi – ci lascia certamente l’amaro in bocca. Questo gesto ci preoccupa e ci allarma segno che ancora una piccola frangia di palermitani continua a pensare di vivere in una zona franca senza regole e senza leggi. Anche questa volta abbiamo sporto denuncia e auspichiamo che le forze di polizia possano individuare in tempi rapidi gli autori dell’incivile e odiosa azione”.