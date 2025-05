Amap, correttivi al razionamento all’Arenella e a Vergine Maria

La nota dell'azienda acquedotti dopo la denuncia di disagi da parte del consigliere Natale Puma

PALERMO – “Amap già da parecchi giorni ha intrapreso dei correttivi al turno di razionamento idrico previsto nella zona di Arenella e Vergine Maria. Tali misure hanno consentito di limitare al minimo i disagi per le utenze”.

L’Amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, ha così risposto alla nota del consigliere Comunale Natale Puma che sottolineava il disagio dei due quartieri di Palermo. “È già stato riscontrato- continua Sciortino- che nei distretti più a bassa quota la situazione risulta quasi nella norma, mentre nella zona più alta i tempi di ripresa dell’erogazione, dopo la sospensione, sono molto più rapidi rispetto a prima. Dopo avere recepito le indicazioni del sindaco Lagalla, per diminuire ulteriormente i disagi alla popolazione dei due distretti, l’Amap provvederà ad anticipare la riapertura di almeno due ore e nelle ore successive, con apposito monitoraggio della rete, verificherà gli opportuni valori della pressione”.

“Dopo aver ricevuto diverse istanze dal territorio dell’Arenella e di Vergine Maria – ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla – ritengo importante quanto annunciato da Amap in merito alle misure che verranno adottate nei prossimi giorni nell’ambito del razionamento idrico per mitigare il più possibile i disagi alla cittadinanza e agli esercizi commerciali, in un’area dove si stanno sviluppando nuove realtà di ricezione turistica. Ho chiesto all’Azienda di continuare a monitorare gli effetti di queste azioni in attesa di eventuali nuovi interventi da concordare, comunque, sempre con la Cabina di regia regionale”.

Rispetto alle misure da adottare in vista della ormai prossima stagione estiva, Sciortino ha evidenziato che “fermo restando che la crisi non si può considerare affatto conclusa, sempre su indicazione del sindaco Lagalla, sarà cura di Amap rappresentare alla Cabina di Regia per l’emergenza idrica in Sicilia di adeguare le risorse immesse in rete nelle zone a valenza turistica che nei mesi a venire saranno soggette a un consistente aumento della popolazione”.

Puma (Dc): “Grazie a Lagalla e Amap”

“Rivolgo il mio ringraziamento al sindaco Roberto Lagalla e al presidente di Amap Sciortino per aver accolto le istanze che in queste settimane ho avuto modo di ricevere dai cittadini dell’Arenella e che ho rappresentato in più missive ed incontri con l’amministrazione attiva e la governance di Amap”. Lo dice il consigliere comunale Dc Natale Puma.

“Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale in questo momento il tema del risparmio idrico in città, ma è comunque importante dare un segnale a un’area che più di altre ha dovuto fronteggiare alcuni disagi nelle ore successive al razionamento.

Continueremo nelle prossime settimane a porre il tema delle borgate marinare, confidando che in base alle risultanze del prossimo monitoraggio, la cabina di regia regionale potrà adottare ulteriori correttivi a favore di zone della città che nel periodo estivo beneficiando un notevole afflusso turistico vedono un consistente incremento della popolazione”.